Швеція викликала посла Ірану після страти свого громадянина

Міністерство закордонних справ Швеції викликало іранського посла у відповідь на страту Іраном громадянина країни.

Про це пише Dagens Nyheter, передає "Європейська правда".

У середу, 18 березня, міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард заявила, що Іран стратив шведського громадянина.

За словами міністерки, страчений отримав шведське громадянство у 2019 році та мав подвійне громадянство.

Відтак після повідомлення про страту МЗС Швеції викликало іранського посла.

"Відповідальність за це лежить виключно на Ірані. Швеція й надалі засуджуватиме серйозні порушення прав людини в Ірані", – наголосила Стенергард.

Раніше американський президент Дональд Трамп у спілкуванні зі ЗМІ сказав, що не впевнений, чи Хаменеї-молодший взагалі живий, і незрозуміло, хто в Ірані відповідальний за ключові рішення.

Також він вважає передчасним говорити про "перемогу" у війні проти Ірану.

ЗМІ писали, що американський президент нібито відхилив нещодавні спроби іранських посадовців поновити переговори.