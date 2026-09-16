Європарламент дозволив фінансувати оборонні випробування в Україні

Європейський парламент у середу, 16 вересня, проголосував за нові правила, які, зокрема, дозволяють фінансування витрат на випробування оборонних розробок в Україні через Європейський оборонний фонд.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Нові правила мають на меті спростити управління та реалізацію Європейського оборонного фонду. Вони оновлюють та уточнюють перелік критеріїв відбору, яким повинні відповідати оборонні проєкти для отримання фінансування від Фонду. Пріоритет надаватимуть більш якісним та ефективним проєктам – не лише від членів ЄС, а й від країн-кандидатів.

"З метою зміцнення співпраці з українськими організаціями депутати Європарламенту та держави-члени домовилися, що витрати, пов’язані з випробуваннями в Україні, яка є країною-кандидатом до ЄС, матимуть право на фінансування з Європейського оборонного фонду", – інформують у пресслужбі.

Ці зміни є частиною пакета "Омнібус V", який має спростити та прискорити процедури у сфері безпеки й оборони. Пакет також передбачає скорочення термінів видачі дозволів на оборонні проєкти, спрощення внутрішньоєвропейських поставок оборонної продукції та закупівель.

Такі заходи покликані сприяти оборонним інвестиціям обсягом до 800 млрд євро протягом наступних чотирьох років у межах плану ReArm Europe/Readiness 2030.

Рішення підтримали 530 депутатів Європарламенту, 125 проголосували проти, ще 12 утрималися.

Нагадаємо, у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".