Европарламент разрешил финансировать оборонные испытания в Украине

Европейский парламент в среду, 16 сентября, проголосовал за новые правила, которые, в частности, разрешают финансирование расходов на испытания оборонных разработок в Украине через Европейский оборонный фонд.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Новые правила призваны упростить управление и реализацию Европейского оборонного фонда. Они обновляют и уточняют перечень критериев отбора, которым должны соответствовать оборонные проекты для получения финансирования от Фонда. Приоритет будет отдаваться более качественным и эффективным проектам – не только от членов ЕС, но и от стран-кандидатов.

"С целью укрепления сотрудничества с украинскими организациями депутаты Европарламента и государства-члены договорились, что расходы, связанные с испытаниями в Украине, которая является страной-кандидатом в ЕС, будут иметь право на финансирование из Европейского оборонного фонда", – сообщают в пресс-службе.

Эти изменения являются частью пакета "Омнибус V", который призван упростить и ускорить процедуры в сфере безопасности и обороны. Пакет также предусматривает сокращение сроков выдачи разрешений на оборонные проекты, упрощение внутриевропейских поставок оборонной продукции и закупок.

Такие меры призваны способствовать оборонным инвестициям в размере до 800 млрд евро в течение следующих четырех лет в рамках плана ReArm Europe/Readiness 2030.

Решение поддержали 530 депутатов Европарламента, 125 проголосовали против, еще 12 воздержались.

Напомним, в ежегодной речи перед Европарламентом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины. А также – пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя".