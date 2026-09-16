У Литві посеред лісу знайшли дрон – не виключають, що український

У Пасвальському районі, у лісі поблизу села Кенелі у Литві, знайшли дрон, його походження поки з’ясовують.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Про знахідку повідомили приблизно о 13:00 середи, 16 вересня, місцеві лісники. За попередніми даними, знайдений дрон має довжину близько 2 метрів, а розмах його крил становить приблизно 3,5 метра.

Наразі не виключається, що це може бути український дрон, який розшукували у травні. На місці працюють сапери антитерористичного підрозділу поліції ARAS та військовослужбовці Литовської армії.

"Дрон зарослий травою, за попередніми даними, впав кілька місяців тому", – повідомляє литовська поліція.

Фото: Delfi

Представник Національного центру управління кризовими ситуаціями Естонії Дарюс Бута заявив, що, за попередніми даними, знайдений дрон не схожий ані на російський дрон "Гербера", ані на дрон типу "Шахед".

Міністерство оборони Литви заявляло, що невідомий об’єкт, схожий на дрон, увійшов у повітряний простір країни ще 21 травня. Безпілотник фіксувався на радарах і потім зник, його поки не знайшли. Припускали, що він міг впасти непоміченим десь на території Литви.

А раніше на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український.