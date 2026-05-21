Міноборони Литви: дрон, який розбився в країні, був українським

Новини — Четвер, 21 травня 2026, 12:39 — Уляна Кричковська

Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що дрон, який розбився й був знайдений ввечері 17 травня в Утенському районі, належав Україні. 

Про це він сказав у четвер, 21 травня, цитує LRT, передає "Європейська правда".

За словами міністра, дрон, що вторгнувся у повітряний простір країни, збився з курсу. Зазначимо, пізніше співробітники антитерористичної групи "Арас" з’ясували, що в тому місці, де було виявлено дрон, є вибухові речовини

"Так, це збитий з курсу український дрон. Розслідування триває", – сказав він.

Нагадаємо, 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни. 

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу. 

Станом на ранок 21 травня пошуки безпілотника тривають. А Каунас закликав європейські країни адаптуватися до інцидентів із "заблукалими" дронами. 

