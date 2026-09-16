В Литве посреди леса нашли дрон – не исключают, что украинский

В Пасвальском районе, в лесу недалеко от села Кенели в Литве, нашли дрон, его происхождение пока выясняют.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

О находке сообщили примерно в 13:00 среды, 16 сентября, местные лесники. По предварительным данным, найденный дрон имеет длину около 2 метров, а размах его крыльев составляет примерно 3,5 метра.

На данный момент не исключается, что это может быть украинский дрон, который разыскивали в мае. На месте работают саперы антитеррористического подразделения полиции ARAS и военнослужащие Литовской армии.

"Дрон, заросший травой, по предварительным данным, упал несколько месяцев назад", – сообщает литовская полиция.

Фото: Delfi

Представитель Национального центра управления кризисными ситуациями Эстонии Дарюс Бута заявил, что, по предварительным данным, найденный дрон не похож ни на российский дрон "Гербера", ни на дрон типа "Шахед".

Министерство обороны Литвы заявляло, что неизвестный объект, похожий на дрон, вошёл в воздушное пространство страны ещё 21 мая. Беспилотник фиксировался на радарах, а затем исчез, его пока не нашли. Предполагали, что он мог упасть незаметно где-то на территории Литвы.

А ранее на территории Литвы разбился в поле БПЛА, который впоследствии был идентифицирован как украинский.