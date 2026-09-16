Влада Естонії оголосила про висилку громадянина РФ після погроз українцям

У вересні з Естонії вислали громадянина Росії, щодо якого за роки проживання в країні зафіксували понад 250 проблемних випадків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Росіянину анулювали дозвіл на проживання та заборонили в’їзд до Естонії на десять років, повідомила в середу Пих’яська префектура Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA).

За даними PPA, йдеться про особу, яка неодноразово порушувала громадський порядок, застосовувала насильство, скоювала правопорушення проти власності та загалом регулярно вступала в конфлікт із законом.

Рішення про припинення дії дозволу на проживання та висилку було ухвалено не через один конкретний епізод. За даними поліції, важливою обставиною став дзвінок до Центру тривоги, під час якого чоловік погрожував українцям і відкрито висловлював до них ненависть.

Після оцінки обставин влада анулювала його дозвіл на проживання, вислала чоловіка з Естонії та встановила десятирічну заборону на в’їзд.

У PPA наголосили, що дозвіл на проживання надає іноземцю право проживати в Естонії, але водночас передбачає обов’язок дотримуватися законів та громадського порядку.

Цей документ може бути анульований до закінчення терміну його дії, зокрема, якщо особа становить загрозу громадському порядку або державній безпеці, або неодноразово вчиняє правопорушення. При ухваленні таких рішень оцінюються обставини кожного конкретного випадку, зокрема поведінка особи, її минуле та можливі ризики.

Нагадаємо, у 2025 році Служба внутрішньої безпеки Естонії (ISS/KAPO) затримала рекордну кількість осіб, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

У березні Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії за пропозицією Поліції безпеки (КаПо) вислав з країни громадянина Росії Кирила Кудрявцева, який підтримував контакти зі спецслужбами РФ.