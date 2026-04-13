В Естонії повідомили про рекордну кількість затриманих російських агентів

У 2025 році Служба внутрішньої безпеки Естонії (ISS/KAPO) затримала рекордну кількість осіб, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

Про це повідомила ERR речниця відомства Марта Туул, інформує "Європейська правда".

Минулого року було затримано 16 осіб, які мали зв’язки з російськими спецслужбами.

"Оскільки російські спецслужби не можуть діяти на території Естонії, вони шукають інші варіанти. Вони шукають так званих "легких" агентів, які виконували б певні завдання від їхнього імені. Але цей рекордний рік показує, що їм це не вдається. Наші співробітники дуже здібні й досить швидко їх ловлять, тому немає жодних приводів для занепокоєння", – сказала Туул.

Вона також розповіла, як змінились методи вербування агентів у соцмережах.

"У соціальних мережах вони намагаються знайти випадкових виконавців, які б здійснювали акти вандалізму, наприклад, знищували чи псували меморіали "Блакитних пагорбів" (Сінімяед) або вчиняли інші подібні дії", – сказала Туул.

За її словами, відвідування Росії становить значний ризик, оскільки на кордонах працюють агенти, які складають профілі та перевіряють людей на місці і можуть вже на прикордонних переходах пропонувати їм співпрацю.

Однак Естонія доклала значних зусиль, щоб стримати шкідливу діяльність Росії з впливу, зокрема, було закрито кілька пропагандистських ЗМІ, таких як Baltnews і Sputnik. В результаті операції Росії з впливу переорієнтувалися більше на соціальні мережі.

"Саме там робляться спроби створювати фальшиві наративи, як ми бачили протягом минулого року. Наприклад, повідомлення про замінування шкіл або нібито напад на Нарву. У Естонії це абсолютно не має реальної підтримки чи попиту. Вони можуть намагатися, але для цього немає підстав чи реального змісту", – додала Туул.

Нагадаємо, у березні Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) Естонії за пропозицією Поліції безпеки (КаПо) вислав з країни громадянина Росії Кирила Кудрявцева, який підтримував контакти зі спецслужбами РФ.

11 лютого з Естонії був депортований громадянин Російської Федерації Андрєй Журавльов, якого підозрюють у плануванні збору розвідувальних даних.

А у січні з Естонії видворили громадянина РФ Давида Арутюняна, який становив загрозу безпеці країни.