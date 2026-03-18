З Естонії видворили росіянина, пов’язаного зі спецслужбами РФ

Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) Естонії за пропозицією Поліції безпеки (КаПо) вислав з країни громадянина Росії Кирила Кудрявцева, який підтримував контакти зі спецслужбами РФ.

Про це повідомляє ERR з посиланням на заяву КаПо, пише "Європейська правда".

Як зазначено, Кудрявцева було вислано з Естонії з метою запобігання та припинення загрози безпеці.

Крім того, з метою захисту європейської безпеки йому було призначено заборону на в'їзд до Шенгенської зони.

Також повідомлялося, що Кудрявцев тісно пов'язаний з Денисом Теном, якого видворили з Естонії влітку минулого року. Тен підтримував контакти з російськими спецслужбами.

"Кудрявцев прибув до Естонії минулого тижня, щоб супроводжувати члена своєї родини для отримання пільг, які надає Каса здоров’я. І Кудрявцев, і його близький родич постійно проживають у Росії та мають посвідку на проживання в Естонії", – зазначила КаПо.

Нагадаємо, 11 лютого з Естонії був депортований громадянин Російської Федерації Андрєй Журавльов, якого підозрюють у плануванні збору розвідувальних даних.

А у січні з Естонії видворили громадянина РФ Давида Арутюняна, який становив загрозу безпеці країни.