Власти Эстонии объявили о высылке гражданина РФ после угроз в адрес украинцев

В сентябре из Эстонии выслали гражданина России, в отношении которого за годы проживания в стране было зафиксировано более 250 проблемных случаев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Россиянину аннулировали вид на жительство и запретили въезд в Эстонию на десять лет, сообщила в среду Пыхьясская префектура Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).

По данным PPA, речь идет о человеке, который неоднократно нарушал общественный порядок, применял насилие, совершал правонарушения против собственности и в целом регулярно вступал в конфликт с законом.

Решение о прекращении действия вида на жительство и высылке было принято не из-за одного конкретного эпизода. По данным полиции, важным обстоятельством стал звонок в Центр тревоги, во время которого мужчина угрожал украинцам и открыто выражал к ним ненависть.

После оценки обстоятельств власти аннулировали его вид на жительство, выслали мужчину из Эстонии и установили десятилетний запрет на въезд.

В PPA подчеркнули, что вид на жительство предоставляет иностранцу право проживать в Эстонии, но в то же время предусматривает обязанность соблюдать законы и общественный порядок.

Этот документ может быть аннулирован до истечения срока его действия, в частности, если лицо представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности, либо неоднократно совершает правонарушения. При принятии таких решений оцениваются обстоятельства каждого конкретного случая, в частности поведение лица, его прошлое и возможные риски.

Напомним, в 2025 году Служба внутренней безопасности Эстонии (ISS/KAPO) задержала рекордное количество лиц, сотрудничавших с российскими спецслужбами.

В марте Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению Полиции безопасности (КаПо) выслал из страны гражданина России Кирилла Кудрявцева, который поддерживал контакты со спецслужбами РФ.