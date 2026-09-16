Хорватия договорилась с США об ускорении поставок HIMARS и Black Hawk

Вооруженные силы Хорватии получат восемь ракетных комплексов HIMARS и столько же новых вертолетов Black Hawk от США раньше, чем было запланировано.

Об этом заявил вице-премьер и министр обороны страны Иван Анушич, говорится в сообщении хорватского правительства, пишет "Европейская правда".

В сопровождении командующего ВВС Хорватии бригадного генерала Крешимира Ражова и государственного секретаря Томислава Галича Анушич обсудил в США с американской стороной ход выполнения контрактов по поставке восьми вертолетов Black Hawk, восьми ракетных систем HIMARS и боевых машин пехоты "Bradley".

Было решено ускорить поставки вертолетов Black Hawk и ракетных систем HIMARS, которые должны поступить в Хорватию в конце 2027 года или в начале 2028 года – вместо третьего квартала 2028 года. Кроме того, переговоры о закупке ракет большой дальности (свыше 150 километров) для систем HIMARS находятся на завершающей стадии.

"Мы конкретно обсудили ускорение поставок вертолетов Black Hawk и систем HIMARS в Хорватию. Я рад сообщить, что мы договорились об ускоренной поставке, и менее чем через полтора года у нас в Вооруженных силах появятся вертолеты Black Hawk и системы HIMARS", – отметил Анушич.

Министр добавил, что, помимо четырёх вертолётов Black Hawk, которые уже входят в состав ВВС, с новыми восемью Хорватия будет иметь полную эскадрилью этих вертолётов.

Министр подчеркнул, что правительство Республики Хорватии и Министерство обороны проводят интенсивную модернизацию хорватской армии, инвестиции осуществляются во все три вида Вооруженных сил. Новые военные вертолёты и мощные ракетные установки будут способствовать укреплению хорватской армии в воздушном и сухопутном сегментах, что в совокупности позволит к 2030 году превратить хорватскую армию в современные и хорошо оснащённые вооружённые силы.

Весной американская сторона предупредила Эстонию о возможных задержках поставок заказанного оружия из-за войны с Ираном; речь шла, прежде всего, о ракетах для HIMARS.

Командующий Вооружёнными силами Литвы 11 сентября сообщил, что поставки в страну реактивных артиллерийских систем HIMARS из США задерживаются на неопределённый срок.