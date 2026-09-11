У Литві повідомили про затримки з постачанням систем HIMARS від США

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас повідомив, що постачання до країни реактивних артилерійських систем HIMARS від США затримується на невідомий термін.

Про це він заявив в інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

Вайкшнорас зазначив, що не слід хвилюватися через затримки, оскільки у разі потреби такі самі системи можна перевезти до Литви тимчасово.

"Я хотів би також наголосити громадськості, щоб вона не надто хвилювалася, адже існують домовленості: якщо з різних причин виникають затримки, то можна тимчасово перевезти до Литви такі самі системи, які зможуть заповнити певні прогалини в потенціалі", – зазначив Командувач Збройних сил Литви.

Він додав, що литовська сторона підготувалася до отримання систем HIMARS.

"Поставка HIMARS затрималася. Зараз я не можу сказати, на скільки саме і на який термін. Це суто американська сторона, мабуть, пов’язано з їхньою промисловістю. Але наші екіпажі вже провели і підготовку, і стрільби, тож чекаємо на їхнє прибуття", – заявив Вайкшнорас.

Раніше планувалося, що США мають поставити системи HIMARS до Литви до кінця цього року.

Наприкінці 2022 року країни підписали контракт на суму 495 млн доларів щодо придбання восьми систем залпового вогню HIMARS. У квітні цього року було підписано додаток до контракту щодо придбання другої батареї HIMARS ще на суму приблизно 280 млн доларів США.

Контракт виконуватиме американська компанія Lockheed Martin.

Повідомлялося, що цього року до Литви має надійти перша батарея, а повної бойової готовності систем HIMARS очікується досягти до 2027 року.

Днями шведський уряд схвалив закупівлю близько десятка реактивних артилерійських систем HIMARS в американської компанії Lockheed Martin.

Писали, що в липні Естонія розпочала переговори щодо закупівлі ракет великої дальності для HIMARS.

У квітні прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країні про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.