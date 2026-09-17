У США затвердили позику для української ДТЕК на 85 млн євро

Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC) уряду США схвалила кредит для української ДТЕК у розмірі 85 млн євро.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише "Європейська правда".

Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC) уряду США схвалила кредит для ДТЕК на фінансування її проєкту системи зберігання енергії потужністю 200 МВт/400 МВт·год в Україні.

Кредит, схвалений Радою директорів DFC у середу, називають однією з найбільших боргових фінансових угод корпорації для України та найбільшою в енергетичному секторі країни з початку повномасштабної війни.

"Створені з використанням американських технологій системи зберігання енергії уже працюють на шести майданчиках у центральній Україні. Вони здатні реагувати на порушення в роботі мережі за лічені мілісекунди, допомагаючи підтримувати стабільність української енергосистеми, яка щодня зазнає російських атак", – зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, Британія профінансувала мобільні укриття для газових об'єктів в Україні.

Норвегія профінансувала нову партію енергетичного обладнання на майже 76,5 тисяч євро для Дніпропетровської області.