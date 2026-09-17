В США одобрили кредит для украинской ДТЭК на 85 млн евро
Международная финансовая корпорация развития (DFC) при правительстве США одобрила кредит для украинской ДТЭК в размере 85 млн евро.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет "Европейская правда".
Международная финансовая корпорация развития (DFC) при правительстве США одобрила кредит для ДТЭК на финансирование ее проекта системы хранения энергии мощностью 200 МВт/400 МВт·ч в Украине.
Кредит, одобренный Советом директоров DFC в среду, называют одной из крупнейших долговых финансовых сделок корпорации для Украины и крупнейшей в энергетическом секторе страны с начала полномасштабной войны.
"Созданные с использованием американских технологий системы хранения энергии уже работают на шести площадках в центральной Украине. Они способны реагировать на сбои в работе сети за считанные миллисекунды, помогая поддерживать стабильность украинской энергосистемы, которая ежедневно подвергается российским атакам", – отметили в ДТЭК.
Напомним, Великобритания профинансировала мобильные укрытия для газовых объектов в Украине.
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