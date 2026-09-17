В США одобрили кредит для украинской ДТЭК на 85 млн евро

Международная финансовая корпорация развития (DFC) при правительстве США одобрила кредит для украинской ДТЭК в размере 85 млн евро.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет "Европейская правда".

Международная финансовая корпорация развития (DFC) при правительстве США одобрила кредит для ДТЭК на финансирование ее проекта системы хранения энергии мощностью 200 МВт/400 МВт·ч в Украине.

Кредит, одобренный Советом директоров DFC в среду, называют одной из крупнейших долговых финансовых сделок корпорации для Украины и крупнейшей в энергетическом секторе страны с начала полномасштабной войны.

"Созданные с использованием американских технологий системы хранения энергии уже работают на шести площадках в центральной Украине. Они способны реагировать на сбои в работе сети за считанные миллисекунды, помогая поддерживать стабильность украинской энергосистемы, которая ежедневно подвергается российским атакам", – отметили в ДТЭК.

Напомним, Великобритания профинансировала мобильные укрытия для газовых объектов в Украине.

Норвегия выделила средства на новую партию энергетического оборудования на сумму почти 76,5 тысяч евро для Днепропетровской области.