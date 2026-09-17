Президент Литви висловився про пом'якшення санкцій проти Білорусі з боку США

Президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи рішення США пом’якшити санкції проти Білорусі в обмін на звільнення політв’язнів, зазначив, що позиція його країни щодо обмежувальних заходів чітка і зрозуміла і офіційний Вільнюс раніше її озвучував.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, у Литви є чітке ставлення до того, що відбувається в Білорусі.

"Ми чітко розуміємо, що відбувається в Білорусі. Ми не надягаємо рожеві окуляри, крізь які хотіли б бачити Лукашенка в кращому світлі. Ми бачимо його таким, яким він є. Щодо того, що відбувається в білоруському повітряному просторі, мені здається, іноді ми вважаємо, що Білорусь сама керує своїм повітряним простором", – сказав президент.

Крім того, за його словами, Литва підтримує санкції, введені Євросоюзом щодо експорту білоруських добрив.

"У нас є своя позиція, ми її озвучили. У деяких випадках вона збігається з позицією ЄС. Така сама заборона на експорт білоруських добрив діє на рівні ЄС. Її продовжили на 12 місяців, повернемося до цього питання на початку наступного року, коли Литва головуватиме в Раді ЄС", – сказав Науседа.

Нагадаємо, 16 вересня спеціальний посланець США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив, що 25 білоруських політв’язнів звільнили.

В обмін на звільнення політв'язнів США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".