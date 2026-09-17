Президент Литвы высказался о смягчении санкций США против Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя решение США смягчить санкции против Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных, отметил, что позиция его страны в отношении ограничительных мер ясна и понятна, и официальный Вильнюс ранее уже озвучивал её.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Науседа, у Литвы есть четкое отношение к тому, что происходит в Беларуси.

"Мы четко понимаем, что происходит в Беларуси. Мы не надеваем розовые очки, сквозь которые хотели бы видеть Лукашенко в лучшем свете. Мы видим его таким, каким он есть. Что касается того, что происходит в белорусском воздушном пространстве, мне кажется, иногда мы считаем, что Беларусь сама управляет своим воздушным пространством", – сказал президент.

Кроме того, по его словам, Литва поддерживает санкции, введенные Евросоюзом в отношении экспорта белорусских удобрений.

"У нас есть своя позиция, мы её озвучили. В некоторых случаях она совпадает с позицией ЕС. Такой же запрет на экспорт белорусских удобрений действует на уровне ЕС. Его продлили на 12 месяцев, вернёмся к этому вопросу в начале следующего года, когда Литва будет председательствовать в Совете ЕС", – сказал Науседа.

Напомним, 16 сентября специальный посланник США по делам Беларуси Джон Коул во время визита в Минск объявил, что 25 белорусских политзаключенных освободили.

В обмен на освобождение политзаключенных США снядут санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".