В ЄС прокоментували погрози Трампа за асоційоване членство Канади

В Європейській комісії відреагували на останні заяви президента США Дональда Трампа, який почав погрожувати ЄС митами або обмеженням торгівлі після пропозиції асоційованого членства для Канади.

Про це у коментарі кореспондентці "Європейської правди" заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

Представник ЄК запевнив, що партнерство між ЄС та Канадою не спрямоване проти якихось інших країн.

"Як вчора чітко зазначила наша президентка, запропоноване зміцнення нашого партнерства з Канадою не спрямоване проти когось іншого, а має на меті зміцнення наших спільних позицій", – сказав Гілл.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

У відповідь на це Трамп пригрозив ЄС новими митами або обмеженням торгівлі.