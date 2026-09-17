В ЕС прокомментировали угрозы Трампа за ассоциированное членство Канады

В Европейской комиссии отреагировали на последние заявления президента США Дональда Трампа, который начал угрожать ЕС введением пошлин или ограничением торговли после предложения о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена.

Об этом в комментарии корреспондентке "Европейской правды" заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл.

Представитель ЕК заверил, что партнерство между ЕС и Канадой не направлено против каких-либо других стран.

"Как вчера четко отметила президент ЕК, предложенное укрепление нашего партнерства с Канадой не направлено против кого-либо еще, а имеет целью укрепление наших общих позиций", – сказал Хилл.

Напомним, 16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

В ответ на это Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами или ограничением торговли.