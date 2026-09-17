Мешканців Франкфурта розбудили загадкові вибухи

У Німеччині рано-вранці у четвер, 17 вересня, мешканців двох районів Франкфурта розбудили загадкові вибухи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції, вибухи сталися незабаром після 4-ї ранку перед кафе в районі Норденд, а через кілька хвилин – перед кіоском у центрі міста.

Про постраждалих не повідомлялося. На знімках кафе видно розбитий скляний фасад і уламки, що розлетілися по вулиці.

"На місці події перебувають наші співробітники. Ми активно працюємо над цією справою", – розповіла речниця місцевої поліції.

Поліція поки що не оприлюднила жодної інформації про мотив або можливих підозрюваних.

За останні кілька днів сталося два вибухи у Франкфурті та один – у сусідньому Оффенбаху. Обидва призвели до незначних пошкоджень, постраждалих не було.

У понеділок вранці стався вибух у житловому будинку у франкфуртському районі Бокенхайм.

Рано в неділю вибухи пролунали також у франкфуртському районі Заксенхаузен та в Оффенбаху. В результаті цих інцидентів було пошкоджено бар, кафе та газетний кіоск.

Після вибуху в Заксенхаузені було затримано 15-річного підозрюваного, який наразі перебуває під вартою до судового розгляду.

Протягом останнього року в Німеччині сталася серія диверсій на енергетичній інфраструктурі, відповідальність за які взяли на себе ліворадикальні групи.

Раніше повідомляли, що країни Балтії хочуть створити спільні резерви енергообладнання на випадок надзвичайних ситуацій.