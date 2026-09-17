Мешканців Франкфурта розбудили загадкові вибухи
У Німеччині рано-вранці у четвер, 17 вересня, мешканців двох районів Франкфурта розбудили загадкові вибухи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
За даними поліції, вибухи сталися незабаром після 4-ї ранку перед кафе в районі Норденд, а через кілька хвилин – перед кіоском у центрі міста.
Про постраждалих не повідомлялося. На знімках кафе видно розбитий скляний фасад і уламки, що розлетілися по вулиці.
"На місці події перебувають наші співробітники. Ми активно працюємо над цією справою", – розповіла речниця місцевої поліції.
Поліція поки що не оприлюднила жодної інформації про мотив або можливих підозрюваних.
За останні кілька днів сталося два вибухи у Франкфурті та один – у сусідньому Оффенбаху. Обидва призвели до незначних пошкоджень, постраждалих не було.
У понеділок вранці стався вибух у житловому будинку у франкфуртському районі Бокенхайм.
Рано в неділю вибухи пролунали також у франкфуртському районі Заксенхаузен та в Оффенбаху. В результаті цих інцидентів було пошкоджено бар, кафе та газетний кіоск.
Після вибуху в Заксенхаузені було затримано 15-річного підозрюваного, який наразі перебуває під вартою до судового розгляду.
Протягом останнього року в Німеччині сталася серія диверсій на енергетичній інфраструктурі, відповідальність за які взяли на себе ліворадикальні групи.
Раніше повідомляли, що країни Балтії хочуть створити спільні резерви енергообладнання на випадок надзвичайних ситуацій.