Укр Рус Eng

Мешканців Франкфурта розбудили загадкові вибухи

Новини — Четвер, 17 вересня 2026, 12:05 — Ірина Кутєлєва

У Німеччині рано-вранці у четвер, 17 вересня, мешканців двох районів Франкфурта розбудили загадкові вибухи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції, вибухи сталися незабаром після 4-ї ранку перед кафе в районі Норденд, а через кілька хвилин – перед кіоском у центрі міста.

Про постраждалих не повідомлялося. На знімках кафе видно розбитий скляний фасад і уламки, що розлетілися по вулиці.

"На місці події перебувають наші співробітники. Ми активно працюємо над цією справою", – розповіла речниця місцевої поліції.

Поліція поки що не оприлюднила жодної інформації про мотив або можливих підозрюваних.

За останні кілька днів сталося два вибухи у Франкфурті та один – у сусідньому Оффенбаху. Обидва призвели до незначних пошкоджень, постраждалих не було.

У понеділок вранці стався вибух у житловому будинку у франкфуртському районі Бокенхайм.

Рано в неділю вибухи пролунали також у франкфуртському районі Заксенхаузен та в Оффенбаху. В результаті цих інцидентів було пошкоджено бар, кафе та газетний кіоск.

Після вибуху в Заксенхаузені було затримано 15-річного підозрюваного, який наразі перебуває під вартою до судового розгляду.

Протягом останнього року в Німеччині сталася серія диверсій на енергетичній інфраструктурі, відповідальність за які взяли на себе ліворадикальні групи. 

Раніше повідомляли, що країни Балтії хочуть створити спільні резерви енергообладнання на випадок надзвичайних ситуацій. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: