Жителей Франкфурта разбудили загадочные взрывы

В Германии рано утром в четверг, 17 сентября, жителей двух районов Франкфурта разбудили загадочные взрывы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным полиции, взрывы произошли вскоре после 4 часов утра перед кафе в районе Норденд, а через несколько минут – перед киоском в центре города.

О пострадавших не сообщалось. На снимках кафе виден разбитый стеклянный фасад и осколки, разлетевшиеся по улице.

"На месте происшествия находятся наши сотрудники. Мы активно работаем над этим делом", – рассказала пресс-секретарь местной полиции.

Полиция пока не обнародовала никакой информации о мотиве или возможных подозреваемых.

За последние несколько дней произошло два взрыва во Франкфурте и один – в соседнем Оффенбахе. Оба привели к незначительным повреждениям, пострадавших не было.

Рано утром в понедельник произошел взрыв в жилом доме в франкфуртском районе Бокенхайм.

В воскресенье утром взрывы прогремели также в франкфуртском районе Саксенхаузен и в Оффенбахе. В результате этих инцидентов были повреждены бар, кафе и газетный киоск.

После взрыва в Заксенхаузене был задержан 15-летний подозреваемый, который в настоящее время находится под стражей до судебного разбирательства.

В течение последнего года в Германии произошла серия диверсий на объектах энергетической инфраструктуры, ответственность за которые взяли на себя леворадикальные группы.

Ранее сообщалось, что страны Балтии хотят создать совместные резервы энергооборудования на случай чрезвычайных ситуаций.