Норвегія виділить 90 млн євро у програму Ukraine Facility

Норвегія виділить 90 мільйонів євро до програми Ukraine Facility для сприяння реформам у сферах боротьбі з корупцією та енергетиці.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії, пише "Європейська правда".

Про рішення повідомили під час візиту в Норвегію єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

"ЄС та Норвегія дотримуються однакового підходу до підтримки України. Ми хочемо допомогти Україні захищатися від російської агресії сьогодні, водночас підтримуючи реформи, які зроблять Україну сильнішою та наблизять її до членства в ЄС", – заявила Кос.

Норвегія стала першою країною, що не є членом ЄС, яка зробила внесок до Ukraine Facility. Раніше фінансові внески до механізму вже зробили Данія, Фінляндія та Швеція.

У 2025 році Норвегія вже приєдналася до Інвестиційної рамки для України (UIF) – другого напряму Ukraine Facility, як спостерігач та учасник, виділивши 172 млн євро на підтримку "Нафтогазу". Діяльність UIF була спрямована на забезпечення необхідного імпорту та зберігання газу для мільйонів українських домогосподарств, лікарень, шкіл та державних установ напередодні минулої зими.

Раніше в Єврокомісії повідомляли, що Марта Кос планує обговорити питання вступу України до ЄС та її інтеграції, а також можливості подальшого розвитку партнерських відносин та інвестицій в Україні під час візиту до Норвегії.

Нагадаємо, Норвегія планує надати Україні ще 85 млрд норвезьких крон (9,2 млрд доларів) фінансової підтримки у 2027 році.