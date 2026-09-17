Норвегия выделит 90 млн евро в програму Ukraine Facility

Норвегия выделит 90 миллионов евро в программу Ukraine Facility для содействия реформам в сферах борьбы с коррупцией и энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

О решении сообщили во время визита в Норвегию еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

"ЕС и Норвегия придерживаются одинакового подхода к поддержке Украины. Мы хотим помочь Украине защищаться от российской агрессии сегодня, одновременно поддерживая реформы, которые сделают Украину сильнее и приблизят ее к членству в ЕС", – заявила Кос.

Норвегия стала первой страной, не являющейся членом ЕС, которая внесла взнос в Ukraine Facility. Ранее финансовые взносы в механизм уже сделали Дания, Финляндия и Швеция.

В 2025 году Норвегия уже присоединилась к Инвестиционной рамочной программе для Украины (UIF) – второму направлению Фонда – в качестве наблюдателя и участника, выделив 172 млн евро на поддержку "Нафтогаза". Деятельность UIF была направлена на обеспечение необходимого импорта и хранения газа для миллионов украинских домохозяйств, больниц, школ и государственных учреждений в преддверии прошлой зимы.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что Марта Кос планирует обсудить вопросы вступления Украины в ЕС и её интеграции, а также возможности дальнейшего развития партнёрских отношений и инвестиций в Украине во время визита в Норвегию.

Напомним, Норвегия планирует предоставить Украине ещё 85 млрд норвежских крон (9,2 млрд долларов) финансовой поддержки в 2027 году.