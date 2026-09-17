Президент Фінляндії закликав жителів бути готовими до можливих диверсій

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав жителів країни морально готуватися до можливих диверсій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Він також порадив бути готовими до безпілотників, які залітають на територію країни. З початку року у Фінляндії впали чотири таких літальних апарати.

За словами Стубба, мова йде не лише про звичну війну, а й про гібридне протистояння.

"Перший тип – кінетична війна, яку ми зараз бачимо між Україною та Росією. Другий – гібридна війна, яку Росія веде проти Європи", – сказав він.

При цьому президент наголосив, що причин для паніки немає. Сили оборони та влада, за його словами, швидко посилили заходи протидії гібридним загрозам і безпілотникам.

Стубб додав, що важливо зберігати спокій, стримано сприймати новини та не реагувати на кожен тривожний сигнал.

Протягом весни у Фінляндії було кілька випадків, коли українські дрони, які летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, потрапили у повітряний простір країни.

Президент України Володимир Зеленський тоді запропонував прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі drone deal.