Президент Финляндии призвал жителей быть готовыми к возможным диверсиям

Президент Финляндии Александр Стубб призвал жителей страны морально готовиться к возможным диверсиям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Он также посоветовал быть готовыми к появлению беспилотников, залетающих на территорию страны. С начала года в Финляндии упали четыре таких летательных аппарата.

По словам Стубба, речь идет не только о традиционной войне, но и о гибридном противостоянии.

"Первый тип – кинетическая война, которую мы сейчас наблюдаем между Украиной и Россией. Второй – гибридная война, которую Россия ведет против Европы", – сказал он.

При этом президент подчеркнул, что причин для паники нет. Силы обороны и власти, по его словам, быстро усилили меры противодействия гибридным угрозам и беспилотникам.

Стубб добавил, что важно сохранять спокойствие, сдержанно воспринимать новости и не реагировать на каждый тревожный сигнал.

В течение весны в Финляндии было несколько случаев, когда украинские дроны, летевшие для атаки портов РФ на Балтийском море, попали в воздушное пространство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда предложил премьер-министру Финляндии Петтери Орпо укрепить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате drone deal.