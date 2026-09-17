В Польше второй день аэропорты приостанавливали работу из-за российских дронов в Украине

В связи с атаками реактивных дронов на западную часть Украины польские Вооруженные силы подняли в воздух истребители, объявили воздушную тревогу, а два аэропорта приостановили полеты.

Об этом сообщает TVN24, передает "Европейская правда".

Жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение об угрозе. А аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили работу.

"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили авиационную деятельность", – сообщило Польское агентство воздушного движения. Примерно через час военные завершили операцию, и работа аэропортов возобновилась. Оперативное командование ВС Польши сообщило, что "задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении". Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что днём 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик сообщил, что "оперативный командующий отдал здесь приказ о предварительной авторизации и был готов сбить эти объекты". О нарушении польского воздушного пространства не сообщалось.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что во время российского нападения попаданий в пограничную инфраструктуру не было.

В среду, 16 сентября, в приграничных областях Польши также поднимали истребители и объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов на украинские области. Также была приостановлена работа аэропортов Жешува и Люблина.

Напомним, 17 сентября поляков напугал звук взрыва в центральной части страны. Польские военные пояснили, что взрыв был связан с преодолением звукового барьера военными боевыми самолетами.