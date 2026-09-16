У Польщі завершилась повітряна тривога через російські дрони над заходом України

У Польщі скасували повітряну тривогу, яка оголошувалась у прикордонних районах Люблінського і Підкарпатського воєводств через російські БпЛА над західними областями України.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Близько 7:30 за місцевим часом Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про завершення загрози, через яку піднімали винищувачі, та повернення сил і засобів до звичайного режиму.

Зазначили, що порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.

Тоді ж Урядовий центр безпеки повідомив про скасування попередження, яке оголошували для низки прикордонних районів, включно з Перемишлем, Жешувом і Любліном.

Нагадаємо, близько 7:00 за польським часом (8:00 за Києвом) у Польщі підняли авіацію та призупинили роботу аеропортів Жешува й Любліна через російські реактивні БпЛА над заходом України.

Як відомо, протягом останніх кількох днів Росія завдала низки ударів у безпосередній близькості до кордонів України з Польщею. Першими цілями стали АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ" та локомотив пасажирського потяга "Укрзалізниці" за 2 км від кордону.

У ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак. Також планують посилити охорону пунктів пропуску.