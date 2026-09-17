Поляків налякав звук вибуху в центральній частині країни, військовим довелось пояснювати

Оперативне командування збройних сил Польщі було змушене виступити з поясненнями після звуків вибуху, які чули в центральній частині країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Про тривожний гуркіт повідомили мешканці Лодзі у соцмережах. "Я перебуваю вдома в районі Балути (Лодзь), і щойно ми з родиною двічі почули потужний гуркіт (з рівними інтервалами, без диму та вогню), від якого сильно затремтів будинок разом із вікнами. Чи хтось із вас знає, що сталося? Це був жахливий момент", – йдеться в одному з дописів.

Інший користувач, цього разу мешканець лодзького Відзева, написав: "Земля затремтіла, усі птахи з околиці злетіли, кінь сусіда хотів вистрибнути через огорожу, а мій будинок затремтів". Він також повідомив, що було чутно два "потужні вибухи".

"Після дзвінка на 112 я отримав підтвердження, що це літак, але більше ніякої інформації мені не надали", – додав він.

Польські військові пояснили, що гуркіт, який було чутно в четвер перед полуднем в центральній частині Польщі, був пов’язаний із подоланням звукового бар'єра військовими бойовими літаками.

"Повідомляємо, що гуркіт, який було чутно сьогодні до полудня в центральній частині Польщі, був пов’язаний із подоланням звукового бар'єра військовими бойовими літаками. Літаки були підняті в повітря у зв’язку з необхідністю захисту польського повітряного простору під час ударів Російської Федерації з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів по цілях у західній частині України", – повідомило Оперативне командування у пізнішому дописі в X.

Командування наголосило, що дії авіації здійснювалися в контрольованому режимі, відповідно до чинних норм та процедур безпеки.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Вранці 16 вересня у прикордонних районах Польщі оголошували повітряну тривогу через чергові реактивні БпЛА над заходом України, призупиняли роботу аеропорти Жешува й Любліна.