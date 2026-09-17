Туск объявил о визите в Украину, где обсудит санкции против России с Фицо

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в пятницу, 18 сентября, он посетит Украину, где, в частности, встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Туск заявил во время совместной пресс-конференции в четверг в Варшаве с австрийским канцлером Кристианом Штоккером, сообщает "Укринформ".

В частности, там Дональд Туск планирует обсудить вопрос санкций против России. Польский премьер отметил, что позиция Франции в этом вопросе его очень удивила, тогда как Словакия уже традиционно "более осторожно подходит к различным санкциям".

"После моей встречи с премьерами Вышеградской группы в Братиславе несколько дней назад я с оптимизмом смотрю на позицию всей Вышеградской группы в отношении санкций. Завтра я встречусь с премьером Фицо также в Украине, где состоится саммит. Что же касается позиции Франции, то я постараюсь узнать у президента Макрона, действительно ли защита интересов одного человека является приоритетом для Франции", – подчеркнул Туск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит "Карпатская интеграционная инициатива", который пройдет 18–20 сентября в Ивано-Франковской области. Мероприятие соберет представителей бизнеса из разных стран Карпатского региона.

Напомним, по данным "Европейской правды", 14 сентября ни Словакия, ни Франция не согласились изменить свои требования, без которых отказываются продлевать санкции.

Словаки требуют исключить из санкционного списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, а Франция еще в пятницу, 11 сентября, присоединилась к требованию исключить Усманова.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова.