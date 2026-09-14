Посли ЄС знову не продовжили санкції проти РФ, Словаччина і Франція не змінили позицій

Зранку у понеділок, 14 вересня, Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі (Coreper) збирався на позачергове засідання щодо продовження індивідуальних санкцій Євросоюзу проти Росії за порушення територіальної цілісності України, але не досяг результату – наступне засідання проведуть пізніше цього ж дня.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" у Брюсселі з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Посли держав Євросоюзу не змогли продовжити санкції проти Росії 14 вересня і домовилися повторити спробу домовитися пізніше у цей же день, оскільки 15 вересня спливає останній термін для подовження.

"О 9 ранку 14 вересня Coreper зібрався в Брюсселі, але консенсусу не досягли – й домовилися провести ще одне засідання пізніше. Час засідання ще не визначили", – розповів один зі співрозмовників "Європейської правди".

Він зауважив, що індивідуальні санкції за порушення територіальної цілісності України треба встигнути поновити до 15 вересня, інакше вони автоматично будуть зняті з понад 3 тисяч фізичних та юридичних осіб переважно з Російської Федерації.

Проте, за даними "ЄвроПравди", зранку 14 вересня ні Словаччина, ні Франція не погодилися змінити свої вимоги, без яких не погоджуються продовжити санкції.

Словаки вимагають вилучити з санкційного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова, а Франція ще у пʼятницю, 11 вересня, доєдналася до вимоги вилучити Усманова.

Нагадаємо, 12 вересня джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова.

Як повідомляла "Європейська правда", посли країн ЄС 11 вересня знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги Словаччини та Франції щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.