У Німеччині заарештували підозрюваного ісламіста, який міг готувати теракт

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала громадянина Іраку в Бранденбурзі за підозрою у плануванні створення ісламістської терористичної групи та підготовці теракту в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Підозрюваний, Гайлан Аль-М., був заарештований у четвер у районі Барнім співробітниками Федерального кримінального управління та Федеральної поліції.

Федеральна прокуратура звинувачує 24-річного чоловіка в тому, що він поділяє ідеологію терористичного угруповання "Ісламська держава" та ще навесні 2025 року планував напади на тих, кого він вважав невірними, у Німеччині.

Йому інкримінують придбання вогнепальної зброї та обстеження церкви в Бремені як можливої першої цілі.

За даними слідства, йому вдалося залучити до своїх планів щонайменше ще одну особу. Однак подальші спроби вербування закінчилися невдачею.

Аль-М. був доставлений до слідчого судді Федерального суду, який постановив залишити його під вартою.

Нагадаємо, наприкінці серпня на залізничному вокзалі в німецькому Розенхаймі на жінку з Ірландії було скоєно смертельний напад з ножем.

У липні троє людей постраждали внаслідок нападу з ножем у північній частині Парижа, нападник, ймовірно, діяв з ісламістських мотивів.