В Германии арестовали подозреваемого исламиста, возможно, готовившего теракт

Федеральная прокуратура Германии арестовала гражданина Ирака в Бранденбурге по подозрению в планировании создания исламистской террористической группировки и подготовке теракта в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Подозреваемый, Гайлан Аль-М., был арестован в четверг в районе Барним сотрудниками Федерального уголовного управления и Федеральной полиции.

Федеральная прокуратура обвиняет 24-летнего мужчину в том, что он разделяет идеологию террористической группировки "Исламское государство" и еще весной 2025 года планировал нападения на тех, кого он считал неверными, в Германии.

Ему инкриминируют приобретение огнестрельного оружия и разведку церкви в Бремене в качестве возможной первой цели.

По данным следствия, ему удалось вовлечь в свои планы как минимум еще одного человека. Однако дальнейшие попытки вербовки закончились неудачей.

Аль-М. был доставлен к следственному судье Федерального суда, который постановил оставить его под стражей.

Напомним, в конце августа на железнодорожном вокзале в немецком Розенхайме на женщину из Ирландии было совершено смертельное нападение с ножом.

В июле трое человек пострадали в результате нападения с ножом в северной части Парижа; напавший, вероятно, действовал из исламистских мотивов.