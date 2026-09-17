Парламент Греції зняв імунітет з колишнього єврокомісара у гучній корупційній справі

У четвер парламент Греції проголосував за зняття імунітету з колишнього єврокомісара та нинішнього депутата від керівної партії "Нова демократія" Дімітріса Аврамопулоса після того, як бельгійські органи влади видали ордер на його арешт у зв’язку зі скандалом "Катаргейт".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Раніше Аврамопулос отримував повістки на допит від бельгійських органів влади, але кілька разів не з’являвся. У червні було видано європейський ордер на арешт, і депутат офіційно звернувся до Верховного суду Греції з проханням заблокувати його виконання, поставивши під сумнів його правові підстави.

Суд відхилив його прохання, і в юридичній записці для депутатів від 17 вересня він закликав зняти з нього імунітет, щоб полегшити судове розслідування. У записці він також заперечує будь-який зв’язок із незаконними діями, що розслідуються.

Потім грецький парламент одноголосно проголосував за зняття його депутатського імунітету, і Аврамопулос заявив, що з’явиться перед бельгійськими правоохоронними органами, щойно буде призначено дату.

За словами депутата, він шкодує про те, що не з’явився, коли його вперше викликали близько року тому, зазначивши, що якби він дав свідчення тоді, сьогодні не було б ордера на арешт.

У бельгійському ордері на арешт Аврамопулоса йому висунуто звинувачення у приналежності до злочинної організації, підкупі посадової особи та відмиванні грошей. У ньому також йдеться про фінансову вигоду загальною сумою приблизно 73 тисячі євро.

Звинувачення зосереджуються на співпраці Аврамопулоса з неурядовою організацією Fight Impunity, яку в ордері на арешт пов’язують із триваючим розслідуванням у справі "Катаргейт". Аврамопулос був почесним членом правління цієї НУО і подав у відставку одразу після того, як вибухнув скандал.

Скандал "Катаргейт" вибухнув у грудні 2022 року – після того, як Аврамопулос покинув Європейську комісію – коли бельгійська поліція провела серію рейдів на об’єкти та офіси в Брюсселі, заарештувала головних підозрюваних та вилучила мішки з готівкою в рамках одного з найбільших розслідувань корупції, що коли-небудь торкалися ЄС. Основні звинувачення полягають у тому, що підозрювані, пов’язані з Європейським парламентом, приймали гроші або подарунки в обмін на виконання волі Катару.

Нагадаємо, Бельгія видала у червні європейський ордер на арешт колишнього єврокомісара з питань міграції від Греції Дімітріса Аврамопулоса у зв'язку з корупційним скандалом "Катаргейт".

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топхабарництва у Європарламенті.

У лютому цього року Обвинувальна палата Бельгії відхилила аргументи підозрюваних у корупційному скандалі в Європейському парламенті, який отримав назву "Катаргейт", що дозволило продовжити розслідування.