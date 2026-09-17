Парламент Греции снял иммунитет с бывшего еврокомиссара в громком коррупционном деле

В четверг парламент Греции проголосовал за снятие иммунитета с бывшего еврокомиссара и нынешнего депутата от правящей партии "Новая демократия" Димитриса Аврамопулоса после того, как бельгийские власти выдали ордер на его арест в связи со скандалом "Катаргейт".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Ранее Аврамопулос получал повестки на допрос от бельгийских властей, но несколько раз не являлся. В июне был выдан европейский ордер на арест, и депутат официально обратился в Верховный суд Греции с просьбой заблокировать его исполнение, поставив под сомнение его правовые основания.

Суд отклонил его просьбу, и в юридической записке для депутатов от 17 сентября он призвал снять с него иммунитет, чтобы облегчить судебное расследование. В записке он также отрицает какую-либо связь с незаконными действиями, по которым ведется расследование.

Затем греческий парламент единогласно проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета, и Аврамопулос заявил, что явится в бельгийские правоохранительные органы, как только будет назначена дата.

По словам депутата, он сожалеет о том, что не явился, когда его впервые вызвали около года назад, отметив, что если бы он дал показания тогда, сегодня не было бы ордера на арест.

В бельгийском ордере на арест Аврамопулоса ему предъявлены обвинения в принадлежности к преступной организации, подкупе должностного лица и отмывании денег. В нем также говорится о финансовой выгоде на общую сумму примерно 73 тысячи евро.

Обвинения сосредоточены на сотрудничестве Аврамопулоса с неправительственной организацией Fight Impunity, которую в ордере на арест связывают с продолжающимся расследованием по делу "Катаргейт". Аврамопулос был почетным членом правления этой НПО и подал в отставку сразу после того, как разразился скандал.

Скандал "Катаргейт" начался в декабре 2022 года – после того как Аврамопулос покинул Европейскую комиссию – когда бельгийская полиция провела серию рейдов на объекты и офисы в Брюсселе, арестовала главных подозреваемых и изъяла мешки с наличными в рамках одного из крупнейших расследований коррупции, когда-либо затрагивавших ЕС. Основные обвинения заключаются в том, что подозреваемые, связанные с Европейским парламентом, принимали деньги или подарки в обмен на выполнение воли Катара.

Напомним, Бельгия выдала в июне европейский ордер на арест бывшего еврокомиссара по вопросам миграции из Греции Димитриса Аврамопулоса в связи с коррупционным скандалом "Катаргейт".

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.

В феврале этого года Обвинительная палата Бельгии отклонила аргументы подозреваемых в коррупционном скандале в Европейском парламенте, получившем название "Катаргейт", что позволило продолжить расследование.