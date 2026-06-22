Бельгія видала ордер на арешт колишнього єврокомісара у справі про корупцію в Європарламенті

Бельгія видала європейський ордер на арешт колишнього єврокомісара з питань міграції від Греції Дімітріса Аврамопулоса у зв'язку з корупційним скандалом "Катаргейт".

Про це Politico повідомили два грецькі високопосадовці, пише "Європейська правда".

Аврамопулос, який зараз є депутатом грецького парламенту та обіймав посаду комісара з питань міграції з 2014 по 2019 рік, був почесним членом правління неурядової організації "Боротьба з безкарністю", заснованої євродепутатом П’єром-Антоніо Панцері, ключовим фігурантом "Катаргейту".

Аврамопулос пішов з організації одразу після того, як спалахнув корупційний скандал. Бельгійська влада минулого року викликала колишнього єврокомісара для надання показань, але він з’явився.

"Колишньому комісару висунуто звинувачення в участі у злочинній організації, а влада пов’язує цю справу з доходом, який він отримував від неурядової організації, що є в центрі скандалу", – сказав з грецьких посадовців.

Сам політик заперечує звинувачення проти себе.

"Питання, яке намагалися пов’язати з моїм ім’ям, було закрито три роки тому за умови повної інституційної прозорості та схвалення Європейської комісії... Будь-яка спроба бельгійської влади знову відкрити його та вплутати моє ім’я в будь-яке питання, що стосується боротьби з безкарністю, – чи то через безпідставні звинувачення, чи то через спотворення фактів, – є свавільною, неприйнятною, підозрілою та буде розглянута всіма доступними законними засобами", – йдеться у заяві Аврамопулоса.

Щоб ордер на арешт екскомісара було виконано, грецький парламент має проголосувати за зняття депутатської недоторканності з Аврамопулоса.

Скандал з "Катаргейтом" вибухнув у грудні 2022 року, коли під час поліцейських обшуків у Брюсселі було виявлено 1,5 мільйона євро готівкою в будинках депутатки Європарламенту від Греції Єви Кайлі та колишнього італійського євродепутата П'єра Антоніо Панцері. Вони належать до групи законодавців і політичних діячів, яких відтоді звинувачують в отриманні хабарів за просування інтересів Катару і Марокко.

У грудні 2022 року Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європарламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.

У лютому цього року Обвинувальна палата Бельгії відхилила аргументи підозрюваних у корупційному скандалі в Європейському парламенті, який отримав назву "Катаргейт", що дозволило продовжити розслідування.