Латвія передумала купувати системи Archer у Швеції, натомість придбає гаубиці у Чехії

Уряд Латвії переглянув раніше ухвалені рішення і не буде закуповувати вироблені у Швеції 155-міліметрові колісні артилерійські системи Archer, а замість них придбає дешевші самохідні гаубиці чеського виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда, повідомляє Delfi.

У травні 2024 року Міністерство оборони розпочало дослідження ринку з метою закупівлі 155-міліметрових колісних артилерійських систем. Фінальні переговори велися зі шведською компанією BAE Systems Bofors та чеською Excalibur Army.

Після отримання остаточних пропозицій експерти Національних збройних сил (НЗС) та Міноборони оцінили фінансові умови, графік поставок, заявлені оперативні можливості систем, пропозиції щодо виконання вимог про залучення місцевої промисловості та інші фактори, включаючи можливості стратегічного партнерства.

У червні 2025 року, ще за уряду Евіки Сіліні, Міноборони підписало зі Швецією лист про наміри, який передбачав взаємне зобов’язання в майбутньому укласти міжурядову угоду про закупівлю для НЗС 155-міліметрових колісних артилерійських систем Archer.

Лист про наміри не створював юридичних зобов’язань для жодної зі сторін ані відповідно до міжнародного, ані до національного права, оскільки слугував підтвердженням наміру розвивати політичну та практичну співпрацю. Тому латвійській стороні не доведеться сплачувати жодного штрафу, підкреслюють у Міноборони.

Шведська компанія, як стверджується, затягнула з поданням остаточної пропозиції, тому Міноборони паралельно вивчало можливості ринку та продовжувало переговори з іншим претендентом.

За оцінкою Міноборони, чеська компанія пропонує операційно рівноцінні системи Morana, але на вигідніших умовах щодо ціни та термінів постачання. Загальнодоступна інформація свідчить, що системи Morana вперше були продемонстровані у 2022 році й наразі все ще проходять активні випробування, тоді як системи Archer виробляються понад десять років і вже постачаються шведській армії.

Тепер Міноборони повторно розглянуло пропозиції шведської та чеської компаній, і у вівторок міністр оборони Райвіс Мелніс ознайомив уряд з остаточною пропозицією. Державний секретар Міноборони Айріс Ріквейліс підтвердив у, що у вівторок уряд, ознайомившись із підготовленою міністерством інформацією, вирішив не продовжувати подальші дії щодо закупівлі Archer.

Міністерство в основному пояснює це рішення термінами поставки та витратами, головним чином тим, що наразі закупівля вироблених у Швеції артилерійських систем для Латвії неможлива.

Латвія вже поінформувала Швецію про прийняте рішення. Водночас Ріквейліс пояснив, що Латвія, як і раніше, вважає Швецію одним із найважливіших партнерів у сфері оборони, а співпраця двох країн залишається тісною та дуже активною.

"У нас дуже активно розвивається співпраця у сфері закупівель та промисловості, зокрема щодо придбання для ЗС систем ППО ближнього радіусу дії, радарів спостереження за повітряним простором, систем командування та управління, протитанкової зброї. Ця співпраця обов’язково триватиме й у майбутньому. Міноборони та НPС також висловлюють подяку Швеції за її нинішню та заплановану в майбутньому участь у багатонаціональній бригаді НАТО в Латвії", – заявив Ріквейліс.

Ріквейліс не назвав вартість закупівлі Morana та кількість установок, призначених для Латвії. Водночас він підтвердив, що перші поставки заплановано на наступний рік.

Державний секретар Міноборони визнав, що вартість пропозицій шведської та чеської компаній суттєво відрізняється.

Навесні американська сторона попередила Естонію про можливі затримки поставок замовленої зброї через війну з Іраном, передусім йшлося про ракети для HIMARS.

Командувач Збройних сил Литви 11 вересня повідомив, що постачання до країни реактивних артилерійських систем HIMARS від США затримується на невідомий термін.