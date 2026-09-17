Україна з’ясовує обставини ситуації з румунськомовним класом в Одеській області

Посольство України в Бухаресті заявило, що українська влада з’ясовує обставини ситуації довкола класу з румунською мовою навчання у селі Орлівка Одеської області.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

У четвер, 17 вересня, посольство України в Бухаресті заявило, що компетентні органи в Києві з’ясують усі обставини ситуації довкола класу з румунською мовою навчання у селі Орлівка Одеської області. Раніше з’явилася інформація, що цей клас закрили невдовзі після початку навчального року.

У посольстві заявили, що українська влада з’ясовує всі обставини ситуації. Дипломатичне представництво також назвало "безпідставними" спроби нагнітати негативні настрої навколо цього питання.

"Наша держава залишається відданою взятим на себе міжнародним зобов’язанням в контексті дотримання прав – у тому числі освітніх – національних меншин України", – наголосили у заяві.

Також у дипломатичному представництві додали, що лише в Чернівецькій області функціонує 63 освітніх закладів з викладанням румунською мовою.

Ця заява стала наслідком того, як румунські ЗМІ заявили, що 16 вересня Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що розслідує справу після отримання інформації про ситуацію з першим класом, навчання в якому велося румунською мовою, у містечку Орлівка в Одеській області.

Зазначається, що після клас розпочав роботу 1 вересня, але був закритий через чотири дні. Стверджується, що батьків закликали перевести своїх дітей до класу з викладанням українською мовою.

Після цього, як зазначається, генеральне консульство Румунії в Одесі зв’язалося з відповідними місцевими та обласними органами влади й 18 вересня здійснить другий візит на місце, щоб обговорити ситуацію з усіма залученими сторонами.

Варто нагадати, що в Україні щороку 31 серпня тепер відзначатиметься день румунської мови.

Наприкінці серпня президент Румунії Нікушор Дан оголосив про зустріч між його країною та Україною щодо питання національних меншин.

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