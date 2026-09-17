У Німеччині фіксують посилення російської дезінформації проти Мерца

За останні місяці у Німеччині фіксують зростання російської дезінформації проти канцлера Фрідріха Мерца.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW і Handelsblatt.

Зростання кількості російської дезінформації зафіксувало Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини, що виконує функції контррозвідки. Найчастіше фейки, які виглядали як відео від відомих ЗМІ, поширювали через Х та інші соціальні мережі.

За даними відомства, частину дезінформаційних матеріалів, у яких у центрі уваги яких перебуває канцлер, можна віднести до так званої кампанії "Матрьошка".

Кампанія з розповсюдження дезінформації "Матрьошка" досить активно діяла під час нещодавніх виборів до місцевого парламенту Саксонії-Ангальт. Тоді в центрі уваги перебували переважно кандидати.

Раніше повідомляли, що канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу загрожує відставка вже цими вихідними, лише через 16 місяців після вступу на посаду.

Тим часом напередодні виборів до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні всі вісім очільників земельних урядів від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) виступили на підтримку канцлера Фрідріха Мерца.