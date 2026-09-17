Президент Румынии предложил кандидатуру евродепутата Зигфрида Мурешана на пост премьера

Президент Румынии Никушор Дан выдвинул кандидатуру консервативного евродепутата Зигфрида Мурешана на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

С начала мая в Румынии действует временное правительство, поскольку премьер-министр Илие Боложан не выдержал голосования о вотуме доверия в парламенте.

"Румынии нужно правительство", – сказал Дан, добавив, что "от этого зависит жизнь людей".

Однако он признал, что ни один из потенциальных кандидатов пока не может рассчитывать на явное большинство в парламенте, поскольку политические партии так и не могут прийти к согласию относительно дальнейших шагов.

"Я решил назначить на пост премьер-министра человека, получившего наибольшее количество голосов от партий в ходе сегодняшних консультаций. Этот человек – Зигфрид Мурешан. Помимо того, что его кандидатуру выдвинули три партии, он имеет опыт работы в Европейском парламенте, в течение длительного времени участвовал в переговорах по важным вопросам, поэтому обладает необходимой квалификацией для этой должности", – заявил Дан.

Зигфрид Мурешан после заявления президента написал в соцсетях, что принял предложение возглавить правительство.

Лидер "Социал-демократической партии" (PSD) Сорин Гриндяну уже заявил о своем удивлении и разочаровании выбором этой кандидатуры.

Первый предложенный президентом Никушором Даном "внепарламентский" кандидат на пост премьера Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.

Дальнейшие консультации с партиями приостановились из-за летних каникул.

Большинство румын хотят, чтобы политические силы как можно скорее договорились о формировании полноценного правительства.