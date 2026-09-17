Польща мобілізувала "необхідні сили" через атаки РФ по Україні

Ввечері 17 вересня Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про "превентивні операції" в повітряному просторі країни.

Про це йдеться у заяві, яку опублікували у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як повідомили польські військові, командування повітряних сил країни "мобілізувало необхідні сили та засоби", що знаходяться в його розпорядженні.

"На бойову готовність переведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні розвідувальні системи. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо у східній частині країни", – йдеться у заяві.

Прем’єр-міністр Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Разом з тим, польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.

Цього ж дня Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.