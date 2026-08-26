У Нідерландах від вірусу Західного Нілу померла людина

У Нідерландах у лікарні померла людина, яка захворіла на гарячку Західного Нілу – небезпечну вірусну хворобу, що передається через укуси комарів.

Про це повідомила в середу, 26 серпня, національна служба охорони здоров’я RIVM, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, минулого тижня RIVM повідомила про перший випадок зараження цим вірусом у Нідерландах з 2020 року. Національна служба охорони здоров’я зазначила, що кількість випадків зараження, які, ймовірно, сталися на території країни, тепер зросла до трьох.

Невідомо, чи людина, яка померла внаслідок вірусу, була однією з тих, про яких повідомлялося раніше. RIVM не надала додаткової інформації щодо цього випадку.

Водночас RIVM заявила, що ймовірність зараження цим вірусом у Нідерландах все ще залишається "дуже низькою".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, цей вірус, який переважно передається людям через укуси комарів, може спричинити тяжке, небезпечне для життя захворювання.

Цього ж дня стало відомо, що в аеропорту Франкфурта один із працівників помер від малярії, після того як унаслідок рідкісної появи захворювання інфікувалися шестеро співробітників.

Наприкінці червня у Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола – захворів лікар, який перед цим працював у межах гуманітарної місії в Конго, де спостерігається масштабний спалах цієї хвороби.

На початку липня у Франції оголосили про успішне одужання першого і єдиного хворого з вірусом Ебола.