У Норвегії збираються продовжити тимчасовий захист для українців

Термін дії колективного захисту для українських біженців у Норвегії продовжать до 2027 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання NRK.

У четвер, 17 вересня, міністерка праці та соціального захисту Норвегії К’єрсті Стенсенг повідомила, що уряд виступає за продовження дії програми тимчасового захисту для українських біженців до 2027 року. До того ж її планують продовжити і надалі.

"Ця програма організована по-різному в різних країнах. Ми заявляємо, що вона не має припинятися у 2027 році, це очевидно", – каже Стенсенг.

Для українських біженців запропонують нову програму тимчасового захисту, яка стартуватиме з літа 2027 року. Заявники повинні працювати і мати стабільний дохід. Програма охоплюватиме переміщених осіб, яким вже надавали тимчасовий захист, дія якого завершилася 17 вересня.

"Ті, хто зараз не працює, найближчим часом мають можливість влаштуватися на роботу та подати заявку на дозвіл на проживання уже на цій підставі", – говорить міністерка праці.

Тепер уряд має винести пропозицію на громадське обговорення. Термін обговорення становить шість тижнів. Порядок щодо дозволу на проживання застосовуватиметься до осіб, які зараз перебувають у Норвегії.

Зараз близько 25000 українських біженців перебувають у Норвегії за програмою тимчасового захисту.

Раніше в уряді Норвегії заявляли про намір посилити правила перебування для новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків з України.

Нагадаємо, Норвегія виділить 90 мільйонів євро до програми Ukraine Facility для сприяння реформам у сферах боротьбі з корупцією та енергетиці.