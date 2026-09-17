В Норвегии планируют продлить временную защиту для украинцев

Срок действия программы коллективной защиты для украинских беженцев в Норвегии продлят до 2027 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NRK.

В четверг, 17 сентября, министр труда и социальной защиты Норвегии Кьерсти Стенсенг сообщила, что правительство выступает за продление действия программы временной защиты для украинских беженцев до 2027 года. Кроме того, ее планируют продлевать и в дальнейшем.

"Эта программа организована по-разному в разных странах. Мы заявляем, что она не должна прекращаться в 2027 году, это очевидно", – говорит Стенсенг.

Для украинских беженцев предложат новую программу временной защиты, которая начнёт действовать с лета 2027 года. Заявители должны работать и иметь стабильный доход. Программа будет охватывать перемещенных лиц, которым ранее уже предоставлялась временная защита, срок действия которой истек 17 сентября.

"Те, кто сейчас не работает, в ближайшее время смогут устроиться на работу и подать заявку на вид на жительство уже на этом основании", – говорит министр труда.

Теперь правительство должно вынести предложение на общественное обсуждение. Срок обсуждения составляет шесть недель. Порядок получения вида на жительство будет применяться к лицам, которые в настоящее время находятся в Норвегии.

Сейчас около 25 000 украинских беженцев находятся в Норвегии по программе временной защиты.

Ранее в правительстве Норвегии заявляли о намерении ужесточить правила пребывания для вновь прибывших военнообязанных мужчин из Украины.

Напомним, Норвегия выделит 90 миллионов евро в рамках программы Ukraine Facility для содействия реформам в сферах борьбы с коррупцией и энергетики.