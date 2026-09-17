Навроцький у річницю агресії СРСР проти Польщі: Росія не змінюється

Під час пам'ятної церемонії з нагоди 87-ї річниці агресії СРСР проти Польщі президент Кароль Навроцький прокоментував інцидент із російським дроном поблизу польського кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

За його словами, Росія не змінила поведінки з часів радянської агресії проти Польщі.

"Росія продовжує провокувати, бо Росія не змінюється", – сказав Навроцький.

Він також додав, що кожна російська провокація – це завдання для президента Польщі. Навроцький запевнив, що перебуває в постійному контакті з генералами Збройних сил Польщі та Бюро національної безпеки.

Президент зазначив, що у 20-х і 30-х роках XX століття Друга Республіка та її кордони "піддавалися тому, що сьогодні ми називаємо гібридною війною". Він додав, що механізм дій Росії протягом століть ґрунтується на дестабілізації ситуації в іншій країні, спробах роз’єднати суспільство та дезінформації, щоб згодом мати можливість атакувати. Навроцький підкреслив, що саме в цьому контексті слід розцінювати нинішні виклики.

"Гібридна війна зовсім не обов’язково має бути альтернативою кінетичним діям та наземному нападу. Так не було у 20-х, 30-х роках та у 1939 році. Гібридна війна може бути підготовкою до того, що сталося 17 вересня 1939 року", – зазначив президент.

З цієї причини, за його словами, "пошук компромісу, де це можливо, у питаннях безпеки є завданням усього політичного класу, а також моїм як президента Польщі".

Навроцький зазначив, що Польщу "не треба вчити, що таке радянська чи пострадянська загроза". "Це є в нашій ідентичності, крові, ДНК, цю загрозу ми відчуваємо вже століттями", – заявив він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Разом з тим, польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.