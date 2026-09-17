Міноборони Польщі про дрон РФ біля кордону: був виданий наказ на збиття

Польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Журналісти в Сеймі запитали Томчика, чи була Польща готова збити російський дрон, який у четвер впав поблизу кордону. Він відповів, що "ми не тільки були готові, але й оперативний командувач віддав наказ про збиття у разі перетину державного кордону".

"Це наказ із попередньою авторизацією, тобто пілот уже не мусить узгоджувати з оперативним командувачем, чи об’єкт перебуває в зоні досяжності та чи можна стріляти, а може автоматично, після виявлення об’єкта, збити такий дрон чи ракету", – сказав Томчик.

На запитання, чи не втрачає актуальності принцип, згідно з яким об’єкт спочатку потрібно ідентифікувати візуально, перш ніж починати по ньому стріляти, з огляду на швидкість реактивних дронів, Томчик заперечив.

Як він зазначив, "ідентифікація в мирний час є абсолютно необхідною" також через "величезний" ризик можливої помилки та, наприклад, збиття цивільного літака.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна посилює активність своїх повітряних сил на тлі провокацій з боку Росії.