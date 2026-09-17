Туск предупредил о "гораздо более опасных" провокациях против Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что его страна столкнётся с провокациями, которые "гораздо опаснее" тех, с которыми она сталкивалась до сих пор.

Об этом он заявил в речи, посвященной 87-й годовщине советского вторжения в Польшу в 1939 году, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Туск отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время "ничто не указывает на вторжение" в страну, Польше "предстоит пройти очень серьезное испытание".

"Мы, несомненно, станем мишенью провокаций и инцидентов, гораздо более опасных, чем те, с которыми мы сталкивались до сих пор. Поэтому мы должны пройти это испытание – все мы, как политики, так и нация в целом", – сказал он.

Также Туск утверждает, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Ранее он рассказал, что днем 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Вместе с тем польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.