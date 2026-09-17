Украина выясняет обстоятельства ситуации с румынскоязычным классом в Одесской области

Посольство Украины в Бухаресте заявило, что украинские власти выясняют обстоятельства ситуации вокруг класса с румынским языком обучения в селе Орловка Одесской области.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, сообщает "Европейская правда".

В четверг, 17 сентября, посольство Украины в Бухаресте заявило, что компетентные органы в Киеве выяснят все обстоятельства ситуации вокруг класса с румынским языком обучения в селе Орловка Одесской области. Ранее появилась информация, что этот класс закрыли вскоре после начала учебного года.

В посольстве заявили, что украинские власти выясняют все обстоятельства ситуации. Дипломатическое представительство также назвало "безосновательными" попытки нагнетать негативные настроения вокруг этого вопроса.

"Наше государство остается приверженным принятым на себя международным обязательствам в контексте соблюдения прав – в том числе образовательных – национальных меньшинств Украины", – подчеркнули в заявлении.

Также в дипломатическом представительстве добавили, что только в Черновицкой области функционирует 63 образовательных учреждения с преподаванием на румынском языке.

Это заявление стало следствием того, что румынские СМИ сообщили, что 16 сентября Министерство иностранных дел Румынии заявило о расследовании дела после получения информации о ситуации с первым классом, обучение в котором велось на румынском языке, в городке Орловка в Одесской области.

Отмечается, что класс начал работу 1 сентября, но был закрыт через четыре дня. Утверждается, что родителей призвали перевести своих детей в класс с преподаванием на украинском языке.

После этого, как отмечается, генеральное консульство Румынии в Одессе связалось с соответствующими местными и областными органами власти и 18 сентября совершит второй визит на место, чтобы обсудить ситуацию со всеми вовлеченными сторонами.

Стоит напомнить, что в Украине ежегодно 31 августа теперь будет отмечаться день румынского языка.

В конце августа президент Румынии Никушор Дан объявил о встрече между его страной и Украиной по вопросу национальных меньшинств.

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