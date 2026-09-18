Навроцький і Туск обмінялися випадами через фразу про "поступку територіями"

Прем’єр Польщі Дональд Туск розкритикував президента Кароля Навроцького за фразу про втрату територій у дописі, приуроченому до поразки Польщі на початку Другої світової; Навроцький водночас не погодився з претензією, що в його дописі є щось недоречне.

Про це повідомляє "Європейська правда".

17 вересня Навроцький опублікував у своєму X допис до річниці поразки Польщі на початку Другої світової війни, коли її західну частину окупували війська Вермахту, а східну – Радянського Союзу.

"Ми є народом, який може втратити територію, але ніколи не втратить душі; може віддати територію – але ніколи не віддасть своєї Вітчизни", – написав Навроцький.

"Пане президенте, пропоную видалити цей допис. Ми не збираємося поступатися жодним клаптиком нашої території", – відреагував на це прем'єр Дональд Туск.

Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium. https://t.co/LmO66TmWii – Donald Tusk (@donaldtusk) September 17, 2026

Навроцький у відповідь акцентував, що говорить про історичні події.

Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny 🇵🇱



A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o… https://t.co/ydTiUgm865 – Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 17, 2026

"Варто знати: 87 років тому ми втратили територію, але не втратили Батьківщину. До слова, замість сидіння в мережі та коментування раджу вам якнайшвидше звернути увагу на мій законопроєкт щодо зниження цін на пальне – поляки чекають цього", – відреагував президент.

Також того дня Навроцький заявив, що Росія не змінила поведінки з часів радянської агресії проти Польщі.

Дональд Туск стверджує, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.