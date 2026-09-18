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Навроцький і Туск обмінялися випадами через фразу про "поступку територіями"

Новини — П'ятниця, 18 вересня 2026, 08:30 — Марія Ємець

Прем’єр Польщі Дональд Туск розкритикував президента Кароля Навроцького за фразу про втрату територій у дописі, приуроченому до поразки Польщі на початку Другої світової; Навроцький водночас не погодився з претензією, що в його дописі є щось недоречне. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

17 вересня Навроцький опублікував у своєму X допис до річниці поразки Польщі на початку Другої світової війни, коли її західну частину окупували війська Вермахту, а східну – Радянського Союзу. 

"Ми є народом, який може втратити територію, але ніколи не втратить душі; може віддати територію – але ніколи не віддасть своєї Вітчизни", – написав Навроцький.

"Пане президенте, пропоную видалити цей допис. Ми не збираємося поступатися жодним клаптиком нашої території", – відреагував на це прем'єр Дональд Туск. 

Навроцький у відповідь акцентував, що говорить про історичні події.

"Варто знати: 87 років тому ми втратили територію, але не втратили Батьківщину. До слова, замість сидіння в мережі та коментування раджу вам якнайшвидше звернути увагу на мій законопроєкт щодо зниження цін на пальне – поляки чекають цього", – відреагував президент. 

Також того дня Навроцький заявив, що Росія не змінила поведінки з часів радянської агресії проти Польщі.

Дональд Туск стверджує, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

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Польща Туск Навроцький
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