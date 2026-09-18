Навроцкий и Туск обменялись колкостями из-за фразы о "уступке территорий"

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента Кароля Навроцкого за фразу об утрате территорий в посте, приуроченном к поражению Польши в начале Второй мировой войны; Навроцкий, в свою очередь, не согласился, что в его посте есть что-то неуместное.

Об этом сообщает "Европейская правда".

17 сентября Навроцкий опубликовал в своем X пост, приуроченный к годовщине поражения Польши в начале Второй мировой войны, когда её западную часть оккупировали войска Вермахта, а восточную – Советский Союз.

"Мы – народ, который может потерять территорию, но никогда не потеряет душу; может отдать территорию – но никогда не отдаст свою Родину", – написал Навроцкий.

"Господин президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся уступать ни клочка нашей территории", – отреагировал на это премьер Дональд Туск.

Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium. https://t.co/LmO66TmWii – Donald Tusk (@donaldtusk) September 17, 2026

Навроцкий в ответ подчеркнул, что говорил об исторических событиях.

Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny 🇵🇱



A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o… https://t.co/ydTiUgm865 – Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 17, 2026

"Стоит знать: 87 лет назад мы потеряли территорию, но не потеряли Родину. Кстати, вместо того чтобы сидеть в сети и оставлять комментарии, советую вам как можно скорее обратить внимание на мой законопроект о снижении цен на топливо – поляки ждут этого", – отреагировал президент.

Также в тот день Навроцкий заявил, что Россия не изменила своего поведения со времён советской агрессии против Польши.

Дональд Туск утверждает, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.