Усі глави німецьких земель від ХДС висловили підтримку Мерцу

Напередодні виборів до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні всі вісім очільників земельних урядів від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) виступили на підтримку канцлера Фрідріха Мерца.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Також на тлі внутрішньої критики Мерца вісім прем’єр-міністрів від ХДС виступили проти дискусій щодо кадрових питань.

"Люди можуть бути впевнені, що ми займемося розв'язанням їхніх проблем. Як прем’єр-міністри ми хочемо і будемо робити свій внесок у це – разом із федеральним канцлером", – йдеться у спільній заяві голів регіонів від ХДС.

Зараз Фрідріх Мерц, як пише видання, перебуває під сильним тиском через провал ХДС на виборах до земельного парламенту у Саксонії-Ангальт. Останнім часом навіть лунали поодинокі заклики до його відставки. Перед виборами до парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні опитування прогнозують погані результати партії канцлера.

Вибори до земельних парламентів у цих регіонах відбудуться у неділю, 20 вересня. Попередні опитування у Мекленбурзі-Передній Померанії демонструють, що опозиційна партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") продовжує випереджати керівну Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН).

Нагадаємо, Мерц не поїде до Нью-Йорка, щоб взяти участь у сесії Генеральної асамблеї ООН, як планувалося раніше, оскільки його присутність необхідна в Берліні.