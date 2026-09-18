Фінляндія проводить навчання на підводних суднах, щоб запобігти російським диверсіям

У Фінській затоці проходять морські навчання з обшуку підводних суден, щоб краще запобігати ворожим диверсіям на критичній інфраструктурі у морі, зокрема з боку Росії.

Про це інформує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Фінляндія та ширший регіон Балтійського моря зіткнулися з випадками пошкодження електроенергетичних кабелів, телекомунікаційних ліній та газопроводів після вторгнення Росії в Україну, що викликало занепокоєння щодо недостатнього захисту критичної інфраструктури.

"Протягом останніх двох-трьох років у Балтійському морі сталося кілька інцидентів, пов’язаних із пошкодженням критично важливої підводної інфраструктури. Тому ми маємо бути готовими до того, коли трапиться наступний випадок", – сказав командувач берегової охорони Ілля Ільїн.

Хоча більшість інцидентів сталися через те, що судна тягли за собою якорі, посадовці також готуються до диверсій з використанням водолазів, малих підводних човнів або підводних роботів, оснащених вибухівкою.

"У разі реального виклику поліцейські, які перебувають у режимі готовності, можуть прибути на базу протягом години, після чого їх доставляють на місце вертольотом або катером", – зазначив головний інспектор спецпідрозділу поліції Юха Хіетала.

Уряд окремо домагається нових повноважень, щоб дозволити прикордонній службі, включаючи берегову охорону, зупиняти та оглядати судна, які підозрюються у тому, що вони не належать жодній державі або плавають під фальшивим прапором, а також втручатися у діяльність безпілотних підводних апаратів.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб закликав жителів країни морально готуватися до можливих диверсій.

А через російську загрозу на півночі, ЄС збільшить інвестиції у безпеку й оборону, зокрема в Арктиці, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.